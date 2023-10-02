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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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34-летний Брендон Саттер завершил карьеру. Форвард провел 13 сезонов в НХЛ

Такое решение 34-летний форвард принял после того, как не прошел просмотр в «Эдмонтоне». «Я благодарен «Ойлерс» за предоставленную в последние несколько недель возможность.

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