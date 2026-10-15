На Ямале более 130 животных обрели опекунов в рамках акций «Мой кот» и «Мой пес». Чаще всего ямальцы берут под опеку кошек — их выбрали 100 раз, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.
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