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Одного из руководителей Архангельского областного центра занятости осудили за хранение наркотиков

Одного из руководителей Архангельского областного центра занятости осудили за хранение наркотиков

45-летнего жителя областного центра суд признал виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средствСуд установил, что вечером 28 мая 2024 года осужденный приобрел в гаражном боксе наркотическое средство массой 0,45 грамма, что является значительным размером.

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