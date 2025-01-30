Одного из руководителей Архангельского областного центра занятости осудили за хранение наркотиков

45-летнего жителя областного центра суд признал виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средствСуд установил, что вечером 28 мая 2024 года осужденный приобрел в гаражном боксе наркотическое средство массой 0,45 грамма, что является значительным размером.