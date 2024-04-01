В Госдуме рассматривается законопроект о полной отмене поверки счетчиков

10 марта 11K прочитали Поверка счётчиков - кормушка для приближённых коммерсантов или необходимая процедура? Долгие годы процедура поверки водомеров в России была источником раздражения для многих граждан.
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