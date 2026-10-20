Кадр из фильма "Сумерки.Сага.Затмение" (2010) © Summit Entertainment/Global Look PressПовторный прокат «Сумерек» в российских кинотеатрах позволил собрать рекордную кассу, сыграв на чувстве ностальгии зрителей.
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