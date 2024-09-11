Агент Тюкавина: «Косте больше всего подходит чемпионат Испании»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, объяснил высказывание игрока о желании попробовать себя в чемпионате Испании и снова сыграть вместе с Арсеном Захаряном, выступающим за «Реал Сосьедад».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии