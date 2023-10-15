Взаимный товарооборот России и Индии составил 50 млрд долларов в год. Такую цифру назвала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает РИА Новости.
Матвиенко оценила потенциал товарооборота России с Индией
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ну-ну, у дуры и речи дурацкие. Россия закупила всего на 1,9 миллиарда долларов, а продала на 33 миллиарда в долларах. Но за рупии, никому в мире ненужные, да ещё Индия запретила их вывозить из страны. Опять Россию обули на 30 миллиардов. И чего Валька Стакан, ноль в экономике, радуется, дура?
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