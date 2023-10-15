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Матвиенко оценила потенциал товарооборота России с Индией

Матвиенко оценила потенциал товарооборота России с Индией

Взаимный товарооборот России и Индии составил 50 млрд долларов в год. Такую цифру назвала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает РИА Новости.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ну-ну, у  дуры  и речи дурацкие. Россия  закупила  всего  на 1,9 миллиарда  долларов, а продала  на  33 миллиарда в долларах. Но за  рупии, никому в мире ненужные, да  ещё  Индия  запретила их вывозить из  страны. Опять Россию обули на  30 миллиардов. И чего Валька Стакан, ноль в экономике, радуется, дура?
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