Матвиенко оценила потенциал товарооборота России с Индией

Владимир Алтайцев

Ну-ну, у дуры и речи дурацкие. Россия закупила всего на 1,9 миллиарда долларов, а продала на 33 миллиарда в долларах. Но за рупии, никому в мире ненужные, да ещё Индия запретила их вывозить из страны. Опять Россию обули на 30 миллиардов. И чего Валька Стакан, ноль в экономике, радуется, дура?