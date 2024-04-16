Эксперт ФРЦЭ Клименко: единой монолитной Америки по отношению к санкциям нет

США намерены сорвать реализацию российского проекта по сжижению газа с помощью санкций. Однако внутри американских элит нет полного единства в этом отношении, сообщил председатель совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман Клименко в эфире радиостанции Sputnik.
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