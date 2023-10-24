Южный речной вокзал принял и отправил более 140 круизных теплоходов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территории Южного речного вокзала. Пассажиры могут с комфортом отправиться в круизы в разные города и совершить прогулки на городском речном электротранспорте, написал градоначальник в своем блоге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии