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СК возбудил уголовное дело по факту смерти девочки на уроке физкультуры в школе на Федора Абрамова

Ребенок не был освобожден от занятий спортом, несмотря на имеющиеся проблемы с сердцем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности из-за халатности после смерти 14-летней школьницы в Выборгском районе.

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