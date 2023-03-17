СК возбудил уголовное дело по факту смерти девочки на уроке физкультуры в школе на Федора Абрамова

Ребенок не был освобожден от занятий спортом, несмотря на имеющиеся проблемы с сердцем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности из-за халатности после смерти 14-летней школьницы в Выборгском районе.