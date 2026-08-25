Лабрадор дал характер, пудель — шерсть: ради чего на самом деле вывели первого лабрадудля

В конце 1980-х годов к австралийскому эксперту по собакам Уолли Конрону обратились с просьбой: нужна собака-поводырь для слепой женщины, в семье которой были люди с сильной чувствительностью к аллергенам.
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