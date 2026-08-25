24smi.org - пос...
MainНовости России, У...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лабрадор дал характер, пудель — шерсть: ради чего на самом деле вывели первого лабрадудля

Лабрадор дал характер, пудель — шерсть: ради чего на самом деле вывели первого лабрадудля

В конце 1980-х годов к австралийскому эксперту по собакам Уолли Конрону обратились с просьбой: нужна собака-поводырь для слепой женщины, в семье которой были люди с сильной чувствительностью к аллергенам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии