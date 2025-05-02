Артиллеристы ВС РФ уничтожают ВСУ, отодвигая боевиков от Курской области

Минобороны РФ Расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, действующие в составе группировки "Север", ежедневно уничтожают объекты и боевиков ВСУ в Сумской области, чтобы отодвинуть врага подальше от границы с Курской областью.
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