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Бербок договорилась: Эмир Катара чуть не развернул самолёт немцев после позорных слов главы МИД ФРГ

Бербок договорилась: Эмир Катара чуть не развернул самолёт немцев после позорных слов главы МИД ФРГ

3,6K прочитали Впрочем, что касается скандальных фрау, то сегодняшняя Германия продуцирует их прямо в каких-то промышленных масштабах! Просто удивительно, насколько там стали невоздержаны на язык, причём именно те люди, которым это полагается по должности – например, дипломаты.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Напрасно Шольц эту клушку дальше курятника пускает. Накудахчет проблем на его лысую голову !!!!
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