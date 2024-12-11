В США прокомментировали сообщения о беспилотниках над Нью-Джерси

Пентагон исключает иностранную принадлежность беспилотников, обнаруженных над американским штатом Нью-Джерси, БПЛА не представляют угрозы, 11 декабря заявила заместитель официального представителя военного ведомства Сабрина Сингх.
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