Штаты одобрили помощь Израилю: Киев «на задворках»

Предложение республиканцев предоставить Израилю помощь в размере 14,3 миллиарда долларов было одобрено Палатой представителей США, в результате чего был принят законопроект о помощи на сумму 14,3 миллиарда долларов.
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