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The Addams Family's Morticia, Carolyn Jones, Also Starred In This Forgotten Soap Opera

The Addams Family's Morticia, Carolyn Jones, Also Starred In This Forgotten Soap Opera

Carolyn Jones played TV's original spooky matriarch, but this actor's final on-screen role was on a soap opera you've probably never heard of.

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