The Addams Family's Morticia, Carolyn Jones, Also Starred In This Forgotten Soap Opera

Carolyn Jones played TV's original spooky matriarch, but this actor's final on-screen role was on a soap opera you've probably never heard of.
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