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Боевик ВСУ рассказал о предложении ТЦК по "отсрочке от службы" за $10 тысяч

Боевик ВСУ рассказал о предложении ТЦК по "отсрочке от службы" за $10 тысяч

Global Look Press/The Presidential Office of Ukraine Пленный боевик ВСУ Николай Злепко рассказал о том, что в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) ему предложили отсрочку от службы за 10 тысяч долларов.

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