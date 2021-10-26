Подвижные игры советских детей, которых так не хватает современному поколению

Любители историиСпортПодвижные игры советских детей, которых так не хватает современному поколениюВ 21 веке у детей есть компьютеры, мобильные телефоны, планшеты с выходом в интернет и разнообразные гаджеты.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSamariumИграли во дворе в лапту, в волейбол через настоящую сетку, зимой ЖЭК с нашим участием заливал хоккейную коробку весь двор, и дети, и взрослые катался там на коньках, либо устраивались встречи двор-на-двор... Много чего было...Vladimir LioubimcevУ нас тоже лет пять тому назад заливали каток для детей. Дети в хоккей играли... Теперь все, не заливают. Включить отопление не допросишься... НИЧЕГО эти ЖЭУ, которые сейчас решили назначать, не хотят делать.Vladimir LioubimcevТеперь все дети в гаджетах сидят, с малолетства. С ГОДА!! Показывали мультик "человека будущего". Тощий, сгорбленный, руки и пальцы скрючены, выросли "под гаджет", сидит, ни на кого не обращает внимания.... Ничего не видит и не шевелится...Олег АрхиповПро "банки" (кашевара) забыли написать,ну и ножички всякие...Владимир ПетровВ "сифу" играли...Комментировать
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