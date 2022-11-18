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Ложь Зеленского для НАТО стала разрушительнее украинских ракет

Ложь Зеленского для НАТО стала разрушительнее украинских ракет

Текст: Алёна Задорожная Владимир Зеленский, вопреки заявлениям Джо Байдена и Анджея Дуды, стал настаивать на том, что Украина не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше.

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