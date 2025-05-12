Европа хочет, но не может. Украина не получит нужной поддержки от союзников

Настойчивое желание президента Трампа, которое заключается в том, чтобы США меньше тратились на обеспечение безопасности Европы, приведет к следующему: союзникам, которые сейчас изо всех сил пытаются вооружиться, придется ослабить военную поддержку Украины.
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