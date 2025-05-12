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  • Юрий Золотарев
    Пять придурков съехались и решили, что именно они управляют миром! Может, им так же дружно пойти НАХН??Французов испугал...
  • Регина Толстоброва
    Каждый из них хочет играть в оркестре свою  скрипку.  Но лучше бы занялись своей экономикой. проблем там немало.Французов испугал...
  • Регина Толстоброва
    Конечно, Трамп это бестия, которая хочет стравить ЕС и Россию. пусть дерутся, а он будет ручки потирать.США затеяли новую...

Европа хочет, но не может. Украина не получит нужной поддержки от союзников

Европа хочет, но не может. Украина не получит нужной поддержки от союзников

Настойчивое желание президента Трампа, которое заключается в том, чтобы США меньше тратились на обеспечение безопасности Европы, приведет к следующему: союзникам, которые сейчас изо всех сил пытаются вооружиться, придется ослабить военную поддержку Украины.

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