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МОСИНФОРМ

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На Балаклавском проспекте водители смогут экономить до семи минут после изменения схемы движения

На Балаклавском проспекте водители смогут экономить до семи минут после изменения схемы движения

В рамках проекта Центра организации дорожного движения (ЦОДД) скорректировали организацию движения на Балаклавском проспекте.

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