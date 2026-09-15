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100 Дорог

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Названы цены на новогодний отдых на курорте Вьетнама

Названы цены на новогодний отдых на курорте Вьетнама

Актуальные цены на новогодний отдых в Вьетнаме на острове Фукуока для россиян: туры от 482 тысяч рублей, отели 3-5 звезд, безвизовый режим до 45 дней, оформление документов и рекомендации для путешествия.

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