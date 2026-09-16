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Британское издание: Ограничить ядерное оружие легче, чем ИИ

Британское издание: Ограничить ядерное оружие легче, чем ИИ Британский журнал The Economist опубликовал статью, в которой утверждается, что ограничение развития искусст.

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Андрейизменено

Присно ИИ это был искусственный интеллект. Но ныне ... Это скорее истерики идиотов. Идиотов, которые забыли, что арифмометр, коим и является компухтер ... Это лишь инструмент ... Какие то пляски с бубнами прастихосспадя. Каргокульт тупых, узревших чудо калькулятора?((