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В Рафахе обнаружены сотни туннелей, ведущих в Египет

В Рафахе обнаружены сотни туннелей, ведущих в Египет

Представитель министерства юстиции Израиля Гилад Ноам, выступая в суде в Гааге, где рассматривается иск ЮАР против еврейского государства, сообщил, что в ходе военной операции в Рафахе ЦАХАЛ обнаружил около 700 туннелей, более 50 из которых ведут в Египет, сообщает телеграм-канал «Голос Израиля».

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