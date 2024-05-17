В Рафахе обнаружены сотни туннелей, ведущих в Египет

Представитель министерства юстиции Израиля Гилад Ноам, выступая в суде в Гааге, где рассматривается иск ЮАР против еврейского государства, сообщил, что в ходе военной операции в Рафахе ЦАХАЛ обнаружил около 700 туннелей, более 50 из которых ведут в Египет, сообщает телеграм-канал «Голос Израиля».