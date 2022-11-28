Этот таинственный мир

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НЛО — не шутки для настоящих французских охотников за “овни”

НЛО — не шутки для настоящих французских охотников за “овни”

Группа преданных исследователей НЛО во Франции изучает этот феномен на протяжении последних 45 лет. Винсент Костес из Национального центра космических исследований Франции (CNES) рассказывает об истории, целях и деятельности этой многолетней группы.

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