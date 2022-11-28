НЛО — не шутки для настоящих французских охотников за “овни”

Группа преданных исследователей НЛО во Франции изучает этот феномен на протяжении последних 45 лет. Винсент Костес из Национального центра космических исследований Франции (CNES) рассказывает об истории, целях и деятельности этой многолетней группы.
Группа преданных исследователей НЛО во Франции изучает этот феномен на протяжении последних 45 лет. Винсент Костес из Национального центра космических исследований Франции (CNES) рассказывает об истории, целях и деятельности этой многолетней группы.
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