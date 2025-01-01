Нацбанк Украины заявил о пожаре на крыше после взрывов в Киеве

Нацбанк Украины заявил о возгорании одного из зданий после взрывов в Киеве.В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на крыше одного из корпусов Национального банка Украины в Печерском районе.
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