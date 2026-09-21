Россиянам перечислили народные ритуалы на день осеннего равноденствия

День осеннего равноденствия знаменует приход короткого дня и длинной ночи. Кроме того, издавна в этот период обращались к ритуалам, призванным улучшить финансовое положение и не только.
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