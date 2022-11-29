Киркоров со всей семьёй и редкий гость Малахов: как прошло открытие ГУМ-Катка

Накануне на Красной площади заработала одна из главных ледовых площадок страны. В этом году ее открытие прошло чуть менее роскошно, чем в предыдущие «пандемийные» годы, однако предновогоднее настроение организаторам создать все равно удалось.
Накануне на Красной площади заработала одна из главных ледовых площадок страны. В этом году ее открытие прошло чуть менее роскошно, чем в предыдущие «пандемийные» годы, однако предновогоднее настроение организаторам создать все равно удалось.
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