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Киркоров со всей семьёй и редкий гость Малахов: как прошло открытие ГУМ-Катка

Киркоров со всей семьёй и редкий гость Малахов: как прошло открытие ГУМ-Катка

Накануне на Красной площади заработала одна из главных ледовых площадок страны. В этом году ее открытие прошло чуть менее роскошно, чем в предыдущие «пандемийные» годы, однако предновогоднее настроение организаторам создать все равно удалось.

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