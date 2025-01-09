В Екатеринбурге военные устроили в киосках облаву на уклонистов

Следователи искали мигрантов-уклонистовОблаву на уклонистов, которые получили гражданство России, но не встали на воинский учёт, провели сотрудники Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу.
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