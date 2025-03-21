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Царьград

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  • Олег Орлов
    А что? Может Троцкий любил народ, которым управлял?Или Ленин? Хотя по Ленину не скажу...Может и любил...Вот и Украину..."Он их ненавидит"...
  • Eduard
    Значит хохлы!"Что вы творите? ...
  • Александр Харченко
    Если разобраться не возможно нах пишешь, нагнетаешь?Гигантские столбы...

Мир или война с Россией - американцы сделали ставки: Предсказавшие победу Трампа букмекеры выдали разгромную цифру

Мир или война с Россией - американцы сделали ставки: Предсказавшие победу Трампа букмекеры выдали разгромную цифру

Мир или война с Россией - американцы сделали свои ставки. Предсказавшие победу Дональда Трампа букмекеры выдали разгромную цифру.

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