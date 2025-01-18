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Вечеринка не для всех: инаугурация Трампа состоится в закрытом помещении с ограниченным количеством участников

Вечеринка не для всех: инаугурация Трампа состоится в закрытом помещении с ограниченным количеством участников

Портал Axios сообщает, что намеченная на понедельник, 20 января инаугурация Дональда  Трампа пройдет в закрытом помещении, что существенно изменяет планы обитателей Капитолийского холма – сенаторов и конгрессменов.

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