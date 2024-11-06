Стало известно, кто погиб в страшном ДТП с фурой и тягачом на «Коле» в Карелии

В Сегежском районе Карелии в ДТП погибли жители Мурманской области 5 ноября в 19:30 на 669-м километре трассы «Кола» в Сегежском районе, вблизи границы с Медвежьегорским районом, произошло смертельное ДТП.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии