Совладелец Совкомбанка Хотимский не исключил SPO банка в 3-4% в III квартале

В течение третьего квартала некоторыми текущими акционерами Совкомбанка могут быть проданы акции в рамках вторичного публичного предложения (SPO) бумаг, рассказал в интервью «РБК Инвестициям» совладелец и первый заместитель председателя правления кредитной организации Сергей Хотимский.