Песков опроверг, что Путин «через знакомых» неформально поздравил Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг публикации, где утверждается, что президент Российской Федерации Владимир Путин «через знакомых» неформально поздравил Дональда Трампа с победой на выборах главы Соединенных Штатов.
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