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Песков опроверг, что Путин «через знакомых» неформально поздравил Трампа

Песков опроверг, что Путин «через знакомых» неформально поздравил Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг публикации, где утверждается, что президент Российской Федерации Владимир Путин «через знакомых» неформально поздравил Дональда Трампа с победой на выборах главы Соединенных Штатов.

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