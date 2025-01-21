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Сенатор Джабаров объяснил приостановку помощи США другим странам на 90 дней

Сенатор Джабаров объяснил приостановку помощи США другим странам на 90 дней

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT объяснил подписанный американским лидером Дональдом Трампом указ о приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней.

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