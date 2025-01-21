Сенатор Джабаров объяснил приостановку помощи США другим странам на 90 дней

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT объяснил подписанный американским лидером Дональдом Трампом указ о приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней.
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