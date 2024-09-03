Второй день подряд электричество отключают только в одной Астрахани

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. Во вторник, 3 сентября, плановые отключения электричества коснутся только 22 улиц и переулков Астрахани: Самое короткое отключение продлится 5 часов, самое длительное – 9 часов.
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