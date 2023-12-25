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Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали свое выступление на чемпионате России

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали свое выступление на чемпионате России

Спортсмены стали лучшими в ритм-танце, но оценками судей остались недовольны. Александра Степанова и Иван Букин, фото: СоцсетиС 20 по 24 декабря 2023 года в Челябинске проходит чемпионат России по фигурному катанию на коньках.

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