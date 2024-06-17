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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тадич о непопадании в старт Сербии: «Я лидер, капитан и лучший игрок команды. Если тренер хочет, чтобы я играл 30 минут – пусть будет так»

Сербская команда проиграла сборной Англии (0:1) в матче группового этапа Евро-2024. 35-летний полузащитник сборной Сербии Душан Тадич не попал в стартовой состав команды.

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