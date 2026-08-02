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Обучение и развитие

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Духовные деньги. Как привлекать деньги без напряжения и стресса

Духовные деньги. Как привлекать деньги без напряжения и стресса

Известный писатель-психолог Александр Свияш выпустил новую книгу «Духовные деньги. Как привлекать деньги без напряжения и стресса» и проводит бесплатный вэбинар по представлению идей этой книги 5 августа в 19 часов https://free-webinar-screen—preview.

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