Межрайонный день охраны труда проходит в Бобруйске.

Сегодня на базе предприятий ´Теплоэнергетика´ и ДЭП Бобруйска под руководством первого заместителя генерального директора Жилищно-коммунального хозяйства Могилевской области Николая Листопадова проходит межрайонный практический семинар по вопросам реализации законодательства об охране труда.