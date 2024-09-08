Межрайонный день охраны труда проходит в Бобруйске.

Сегодня на базе предприятий ´Теплоэнергетика´ и ДЭП Бобруйска под руководством первого заместителя генерального директора Жилищно-коммунального хозяйства Могилевской области Николая Листопадова проходит межрайонный практический семинар по вопросам реализации законодательства об охране труда.
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