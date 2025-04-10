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Царьград

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Ульянов: разногласия в НАТО и ЕС на фоне конфликта с Россией и Китаем

Ульянов: разногласия в НАТО и ЕС на фоне конфликта с Россией и Китаем

Постпред России в Вене Михаил Ульянов указал на разногласия в НАТО и ЕС: Рютте считает сдерживание России ключом к влиянию на Китай, тогда как Каллас полагает, что ограничение Китая ослабит Россию.

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