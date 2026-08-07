Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

515 подписчиков

Монстр под кроватью: кто такой бабайка и почему им пугают детей

Монстр под кроватью: кто такой бабайка и почему им пугают детей

Разбираемся в происхождении детских кошмаров «Бабадук»«Не будешь спать — придет бабайка», — эту фразу хотя бы раз слышал почти каждый ребенок, по крайне мере из тех, чье детство пришлось на 90-е и 00-е.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Верия
У нас дома на двери висел Ремён Ремёныч! И детям, если что-то серьезное происходило в воспитательном процессе, говорили: &quot;С Ремён Ремёнычем поговорить хочешь?!&quot;😡 И взаимопонимание с родителями возникало мгновенно🤗! Ремён ремёныч не вступал в нашу беседу и спокойно находился на своем &quot;троне&quot;!😆😆😆😆😆 Вот такой понятный, доступный, наглядный был метод воспитания...Кстати, ни одного раза не применяли Ремёныча!😀👍
Ответить
1 м.