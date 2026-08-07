Разбираемся в происхождении детских кошмаров «Бабадук»«Не будешь спать — придет бабайка», — эту фразу хотя бы раз слышал почти каждый ребенок, по крайне мере из тех, чье детство пришлось на 90-е и 00-е.
Монстр под кроватью: кто такой бабайка и почему им пугают детей
Комментарии
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Елена Верия
У нас дома на двери висел Ремён Ремёныч! И детям, если что-то серьезное происходило в воспитательном процессе, говорили: "С Ремён Ремёнычем поговорить хочешь?!"😡 И взаимопонимание с родителями возникало мгновенно🤗! Ремён ремёныч не вступал в нашу беседу и спокойно находился на своем "троне"!😆😆😆😆😆 Вот такой понятный, доступный, наглядный был метод воспитания...Кстати, ни одного раза не применяли Ремёныча!😀👍
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