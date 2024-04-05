Экс-помощник Трампа Болтон считает, что бывший президент выведет США из НАТО

Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах займется темой выхода США из НАТО. Об этом заявил работавший помощником по нацбезопасности у бывшего президента Джон Болтон в интервью для YouTube-канала MeidasTouch, передает РИА Новости.
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