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Экс-помощник Трампа Болтон считает, что бывший президент выведет США из НАТО

Экс-помощник Трампа Болтон считает, что бывший президент выведет США из НАТО

Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах займется темой выхода США из НАТО. Об этом заявил работавший помощником по нацбезопасности у бывшего президента Джон Болтон в интервью для YouTube-канала MeidasTouch, передает РИА Новости.

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