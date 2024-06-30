Экипаж БМП-3 ВС РФ уничтожил в опорнике двух офицеров ВСУ

Действующий под позывным «Боксёр» военнослужащий Вооружённых сил Российской Федерации проинформировал о том, что при помощи БМП-3 группе «Запад» удалось поразить крайне хорошо укреплённое укрытие армии киевского режима.
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