Нас с мужем поссорил ипотечный кредит

5МИНУТКАРазвлеченияНас с мужем поссорил ипотечный кредит В браке решили купить квартиру в ипотеку. На первоначальный займ половина мужа, половина моя, частично и мои родители дали.Вернуться к статье82НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНатали ВалуаНотариально надо было оформлять ещё до покупки квартиры в ипотеку. Теперь убегаетесь, возвращая деньги родителей после продажи. А про ссоры из-за денег, у нормальной семьи обычно общий бюджет.Михаил_Ничего не понял. Просто все совместные траты должны быть разделены поровну. Мне ПОКАЗАЛОСЬ, что какое-то время муж брал на себя большую часть трат, а теперь потребовал уравнять вклад жены со своим. Это жене и не понравилось.Людмила СпицынаВот когда начинается такая фигня, то это уже не семья! Бюджет должен быть общий. Или договариваться надо было на берегу.ГлавныйОбщим бюджетом кто руководит? Если один из супроугов, то второй ущемляется.Людмила СпицынаКак это? Почему один должен ущемляться? По- моему крупые покупки в нормальной семье обсуждаются. И если муж считает что выплата ипотеки для семейной недвижимости это для него ущемление, то зачем такая семья?ГлавныйЕсли есть общий бюджет, какой он, для чего он? Кто им распоряжается? Если общий для всего, от крупных покупок до покупки сигарет и им распоряжается только жена, то муж в зависимом положении и вынужден постоянно кляньчить на свои мелкие нужды или иметь тайную заначку, что большинство и делает. Ровно также и наоборот если располяжается только муж. Содавать общий бюджет или нет решает каждая семья сами. Наличие или отсутсвие его никак не должно сказываться на качестве жизни семьи. Есть счастливые семьи с раздельным бюджетом. У мужа свой, у жены свой у детей свой. В этом случае должно быть четкое распределение, кто за что платит. Кто платит за секцию ребенку. Кто платит ипотеку. Кто за продукты полностью или в каких долях. Кто за крупные покупки полностью или частично. Всё обсуждаемо и решаемо, ведь и доходы у супругов могут быть кардинально разные. И в этом случае никто не ущемлен и все в выгоде.Vera DobryaginaВот такие претензии денежные семью убивают напрочь. Даже если ещё и будете вместе, то недолго.Евгений МоцарьДамтут не обижаться!Пора тут разбежаться!!Комментировать
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