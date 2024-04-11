В Арктическом лицее в Новом Уренгое открылись группы продленного дня

В Арктическом лицее начали работать группы продленного дня для начальных классов. Школьникам помогут сделать домашнюю работу, проведут игры и организуют тихий час, рассказал глава Нового Уренгоя Андрей Воронов.
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