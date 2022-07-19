Из Самары в Южный город и Новокуйбышевск могут пустить троллейбусы

Как рассказал замминистра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Калинин, в частности, стороны обсудили возможность приобретения троллейбусов, которые могли бы ходить из Самары в Южный город (Волжский район) и Новокуйбышевск.
Как рассказал замминистра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Калинин, в частности, стороны обсудили возможность приобретения троллейбусов, которые могли бы ходить из Самары в Южный город (Волжский район) и Новокуйбышевск.
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