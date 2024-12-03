Путин рассказал о предложении построить вместо "Сириуса" казино и рынок

На месте учебного центра могли появиться коммерческие объекты.Президент России Владимир Путин во время беседы с молодыми учёными вспомнил, что вместо образовательного центра "Сириус" на территории Краснодарского края могли появиться большой рынок и казино.
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