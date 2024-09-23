Узнай наших: как российские футболисты начали сезон за рубежом

Несмотря на то что российских клубов уже давно не видно на международной арене, интерес зарубежных команд к отечественным футболистам от этого не ослаб, и мы всё еще имеем возможность посмотреть, как играют наши против не наших.
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