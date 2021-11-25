Ни один клуб из Украины не сыграет в еврокубках весной

«Заря» крупно уступила «Роме» (0:4) на выезде в матче 5-го тура группового этапа Лиги конференций. После этого поражения украинская команда потеряла шансы на выход из группы.
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