Ни один клуб из Украины не сыграет в еврокубках весной

«Заря» крупно уступила «Роме» (0:4) на выезде в матче 5-го тура группового этапа Лиги конференций. После этого поражения украинская команда потеряла шансы на выход из группы.

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